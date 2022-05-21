中職／郭泓志披上猿隊球衣 22日來桃園開球
樂天桃猿隊明天續在桃園球場迎戰富邦悍將隊，開球嘉賓有驚喜，宣布請來「不死鳥」郭泓志，暌違3年多重返中職賽場，將穿上猿隊球衣開球。
郭泓志中職生涯曾效力統一獅、悍將隊，2018年10月投完中職生涯最後一役後，近年除了經營健身房事業有成，也積極走訪基層球隊，近期也開始經營Youtube頻道「郭董懂不懂」，跟網友們分享生活、運動以及他熱愛的棒球。
5月22日桃園主場邀請郭泓志開球，暌違3年多後重新回到中職場上，只是這次是擔任開球嘉賓的角色。
郭泓志笑說：「自己開始在影片中放入比較更生活化的東西，桃猿的全猿主場氣氛是真的很棒，但我還是第一次穿上樂天球衣為他們開球，不知道全速催下去還有沒有100公里？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言