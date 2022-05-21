中職／郭泓志披上猿隊球衣 22日來桃園開球

樂天桃猿隊明天續在桃園球場迎戰富邦悍將隊，開球嘉賓有驚喜，宣布請來「不死鳥」郭泓志，暌違3年多重返中職賽場，將穿上猿隊球衣開球。

郭泓志中職生涯曾效力統一獅、悍將隊，2018年10月投完中職生涯最後一役後，近年除了經營健身房事業有成，也積極走訪基層球隊，近期也開始經營Youtube頻道「郭董懂不懂」，跟網友們分享生活、運動以及他熱愛的棒球。

5月22日桃園主場邀請郭泓志開球，暌違3年多後重新回到中職場上，只是這次是擔任開球嘉賓的角色。

郭泓志笑說：「自己開始在影片中放入比較更生活化的東西，桃猿的全猿主場氣氛是真的很棒，但我還是第一次穿上樂天球衣為他們開球，不知道全速催下去還有沒有100公里？」