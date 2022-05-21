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中職／猛獅硬起來！公開點名影射網友 「不道歉就開告」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅投手古林睿煬。圖／聯合報系資料照
統一獅投手古林睿煬。圖／聯合報系資料照

統一獅隊年輕投手古林睿煬昨天先發吞敗，賽後遭球迷不實言論影射，球團決定硬起來，直接點名網友，限時要求公開道歉，下達最後通牒：「若未針對影射事件予以道歉，球團將協助古林睿煬採法律途徑提告。」

古林睿煬昨天對中信兄弟隊先發4.2局失4分（責失1分），輸球賽後，經由IG限時動態曝光來自球迷的離譜留言，影射他打假球，古林睿煬回擊：「你們可以說我丟得很爛，批評指教我都接受，但我真的不能接受這種影射的留言。」

是否硬起來提告，古林睿煬的經紀公司秉初與球團聯繫對策，球團稍晚發出公告，強烈譴責球迷的不實言論，直接點名要求公開道歉，捍衛自家選手清白、球團聲譽。

獅隊公告如下：

關於昨日古林睿煬表現不如預期，被球迷於網路上影射打假球事情，球隊嚴正予以譴責，球迷可針對選手表現不佳予以建議和批評，但未經查證影射打假球實為不佳之行為，已造成球團及選手個人名譽受到影響，球團對於此事件不予以姑息，請蘇建中 、陳建男、蔡任齊、張本勳、Yang Tony、Jay Gt Chou 、James Chiang等人針對本事件於5.23(一)前，於個人ＦＢ社群及原留言文章處，針對該事件予以公開道歉，若未針對影射事件予以道歉，球團將協助古林睿煬採法律途徑提告。

古林睿煬 統一獅

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