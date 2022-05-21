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中職／象魔力被質疑用「外部物質」 葉總、助總都上場

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒味全龍隊總教練葉君璋。圖／聯合報系資料照
中華職棒味全龍隊總教練葉君璋。圖／聯合報系資料照

味全龍隊與中信兄弟隊今天打到一半「喊停」，總教練葉君璋質疑兄弟投手象魔力有使用「外部物質」，上場爭執，不過主審張展榮收球檢視後判定沒有問題，比賽恢復進行。

事件出現在4局下，龍德力準備打擊，此時葉君璋上場詢問主審，似乎懷疑象魔力有在球上使用「外部物質」，主審張展榮向象魔力要球檢查，認為沒有問題。

不過回到休息區的葉君璋脫下自己的帽子，指了指帽簷，似乎在質疑象魔力球帽上有不明污漬，也再次上場向主審討論，兄弟總教練林威助也想上場，不過被其他裁判攔下，而張展榮向葉君璋解釋後，比賽繼續進行。

象魔力在暫停後先接連解決龍德力、吉力吉撈．鞏冠，不過隨後出現觸身球，又被曾陶鎔敲出本場第一支安打，不過仍讓張政禹敲出滾地球抓到第3個出局數，4局打完兄弟暫以1：0領先。

葉君璋 味全龍 中信兄弟

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