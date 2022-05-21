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中職／累的很幸福 張閔勛連蹲14場感受存在的價值

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊捕手張閔勛連續先發蹲捕14場，直到昨天比賽才中斷，已是全聯盟本季最長捕手連續先發場次，他也累得很幸福。 圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊捕手張閔勛連續先發蹲捕14場，直到昨天比賽才中斷，已是全聯盟本季最長捕手連續先發場次，他也累得很幸福。 圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊捕手張閔勛連續先發蹲捕14場，直到昨天比賽才中斷，已是全聯盟本季最長捕手連續先發場次，他也累得很幸福，感受到被需要，他說：「或許我的個人成績不是很好，那種價值感、存在感是最重要的。」

張閔勛以2016年第一指名的身分加入猿隊，前幾年並未兌現這個順位被寄與的厚望，直到去年季末在一軍爭取到固定先發，本季已儼然主戰捕手，一度連續14場擔任先發捕手，為本季各隊之最，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠的連11場居次。

張閔勛坦言，「我之前失去過很多，現在能上場，每一天都很珍惜。」去年出賽28場已是生涯新高，今年已推進到23場，很快就要改寫生涯新高，他強調自己在連續蹲捕上沒有問題，如果真的有傷或負荷不來，也會和教練討論，「但沒有的情形下，我一定會盡全力。」

總教練曾豪駒表示，猿隊從黃浩然之後，就比較少有可以連續蹲捕的選手，現在由張閔勛固定蹲捕，但也會找機會讓他輪休，「有的捕手蹲得太頻繁，會影響打擊、體力也下降快，還是要看看他連續蹲捕的狀況。」

猿隊近期因疫情重挫戰力，身為捕手，蹲捕難以做到戴面罩兼戴口罩，又坐鎮最接近對手的位置，很難做到避免近距離接觸，張閔勛也笑說捕手確實是個尷尬的位置，「有時候還會遇到打者要問好」。

張閔勛 樂天桃猿

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