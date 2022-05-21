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中職／古林睿煬遭抹黑放水 會長：提供法律協助

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒會長蔡其昌今日表示，無法接受「影射放水」言論。本報資料照片／記者侯永全攝影
中華職棒會長蔡其昌今日表示，無法接受「影射放水」言論。本報資料照片／記者侯永全攝影

統一獅隊投手古林睿煬昨晚表現不佳，出現2次失誤，投4.1局失4分吞敗，賽後有球迷影射「放水」，勾起老球迷不好回憶，古林第一時間反駁，中華職棒會長蔡其昌也透過臉書表示，聯盟法務與律師會全力協助球團與古林選手。

獅隊昨晚以1：10敗給中信兄弟隊，賽後有球迷在網路上留言，「太軟吶、手也太短吶、拿了不該拿的東西，四分都是他自己搞的，無恥！一下場就在那裡演內心戲，有夠無恥！」古林睿煬深夜也在IG回應，「你們可以說我丟得很爛，批評指教我都接受，但我真的不能接受這種影射的留言。」

聯盟會長蔡其昌今日也表示，無法接受這類「影射放水」言論，「稍早我已經請聯盟全力協助球團與古林選手，不論選擇任何處理方式，我與聯盟法務、律師都會全力協助並支持古林選手。」

古林睿煬所屬經紀公司表示，是否走法律途徑解決則在跟球團討論中，目前正在整理網路上的不當留言，跟網友取得聯繫後，要求對方提出證據或說明，並要求公開道歉，目前已收到部分道歉，仍持續處理，「歡迎球迷正向看球，但不要在網路上發表沒證據的情緒性留言。」

蔡其昌表示，身為資深球迷，不願回首過去棒球黑暗期，「尤其是自己非常喜歡的球員涉入假球案時，更是晴天霹靂，不敢置信。」

蔡其昌認為，歷年多任總統、立委都認同「棒球是國球」，所以在修法與環境改善下，職棒從谷底回升，「稍微可以看到一點成績，甚至我們也邀請到台鋼雄鷹加入，讓職棒暌違14年後，重回六隊的榮景。」

「傷害棒球只需要一句話，但它受傷後，要復原卻需要很久很久的時間。」蔡其昌表示，不論是死忠球迷，還是運彩迷，甚至只是單純喜歡棒球的人，都可以用鼓勵的方式給球員打氣加油，畢竟「人」都會有高低潮，有顛峰當然也會有不順的時候，追求勝利同時也從失敗中得到經驗，因為台灣棒球最高殿堂，真的不容易。

棒球 古林睿煬 統一獅

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