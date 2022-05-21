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中職／陳冠宇傷停1個月學會「認老」 貓仔教練有開釋

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊左投陳冠宇重訓傷到腰，一缺陣就是1個月，今天首度進行實戰投打對決。 記者蘇健忠／攝影
樂天桃猿隊左投陳冠宇重訓傷到腰，一缺陣就是1個月，今天首度進行實戰投打對決。 記者蘇健忠／攝影

樂天桃猿隊左投陳冠宇重訓傷到腰，一缺陣就是1個月，今天首度進行實戰投打對決，目標瞄準5月30日的周一補賽重返一軍助陣，他經此一傷勢也學到一課，「下次身體比較疲勞時要認老」。

陳冠宇4月15日對味全龍隊先發6局失2分，取得首場先發勝，中職生涯才剛迎來曙光，卻在隔周就因重訓時傷及腰部成為傷兵，至今未能重返一軍。

由於二軍因疫情停賽中，猿隊安排陳冠宇在今天桃園球場進行實戰投打對決，共用約30球。總教練曾豪駒指出，狀況普通，但傷後第一次丟算正常，重點是身體沒有異狀，下周會再安排一次牛棚、一次實戰投打，先把球數拉長，接著就會以先發投手之姿重返一軍。

猿隊下周展開花東之旅，陳冠宇不會隨隊，將赴二軍投實戰投打，預計在下下周回歸；陳冠宇則透露，按部就班的話，預計30日那場比賽就可重返一軍。

談到今天的投球狀況，陳冠宇指出，近期牛棚才剛加入變化球，還需要再調整，身體也還處在訓練期，當務之急調整回比賽期，太久沒站在投手丘上也有生疏感，還需抓一下控球的感覺。

回顧受傷經過，陳冠宇透露當天身體感覺比較疲憊，但仍希望做完該做課表，但在集中力沒那麼好時「蹬」到，「這次學到教訓，下次狀況不好時要認老，在狀況好時做效力比較好，得到的收穫也比較多。」

非動刀卻傷停1個月，陳冠宇認為應該是他的棒球人生頭一遭，他透露投手教練許銘傑有開釋他，要他不要著急，「教練都說，不是走得快，是要走得遠，完全痊癒之後就要好好為球隊貢獻。」

陳冠宇 牛棚 樂天桃猿

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