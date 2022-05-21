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中職／台東球場沒打過 助總擬好適應計畫

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在天母球場跟味全龍隊打完，明天休兵日要移動到台東，準備迎接中職暌違14年的台東球場賽事，總教練林威助安排好適應場地行程，王牌德保拉也預計披掛上陣。

台東縣政府耗資1.12億整建的台東棒球村完工，主動爭取中職球隊來比賽。兄弟將在5月24、5月25日對戰樂天桃猿隊，這是中職自2008年3月30日以後，再次重返台東球場。

兄弟少有球員在台東球場出賽過，最資深的周思齊雖然出賽時間有重疊，但也沒有在台東球場打過，林威助表示，周一會安排球員到球場訓練，也會開燈適應場地氛圍。

至於先發人選，照輪值會是德保拉、泰迪，林威助表示，德保拉應該會投其中一場，泰迪則還不確定，到時也會帶幾位球員隨隊準備。

呂彥青雖然已經解除隔離、開始隨隊，但昨天才剛投過短牛棚的他，要看今天恢復狀況，加上再一次Live BP（實戰投打）才能評估回一軍時間，助總表示：「呂彥青還在調整，吳哲源這2場先發滿穩定的，就先由他來先發。」

中職 德保拉 林威助

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