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中職／江少慶碰到的病毒有點強 加入二軍練球先調身體

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
江少慶因為這波病毒侵擾後，身體感覺還不太有力量，要回一軍得再等等。 中央社
江少慶因為這波病毒侵擾後，身體感覺還不太有力量，要回一軍得再等等。 中央社

富邦悍將隊王牌投手江少慶確診新冠肺炎，近日已經完成隔離，今天首度跟著二軍練球，球隊不急著將他拉上一軍，投手教練林正豐透露，江少慶因為這波病毒侵擾後，身體感覺還不太有力量，30球後容易喘、球的力道有明顯下滑。

江少慶在5月10日快篩陽性，前一天已先自主隔離、未參與球隊行程，隨後回到花蓮家裡隔離，解隔後於今天正式加入二軍練球。

林正豐表示，「二軍教練是回報身體狀況沒有很好，這個病毒好像滿強的。」江少慶的花蓮老家頂樓有搭網子，讓他可以維持練投，但染疫過程中感覺到投30球後容易喘、不舒服，「選手能做的，他在隔離期間都會儘量做，但還是有限，他的身體不允許，硬做也沒有效果。」

對於江少慶的歸隊日程，林正豐表示，現在無法給出明確時間，還是要給江少慶多一些時間，不想讓他在還沒準備好時就回到賽場，「等選手感覺好了，二軍對他的評估，再幾天才會比較明確。」

近期二軍賽事停擺中，但悍將隊目前受疫情影響不大，人員充足可以進行隊內賽，將先安排江少慶於隊內賽或實戰投打登板，最快5月底、6月初可以歸隊，但林正豐直言沒那麼簡單，重點還是江少慶的身體狀況優先，「為了比賽硬推，不一定會有好的結果，反而可能造成受傷。」

江少慶 富邦悍將

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