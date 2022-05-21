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中職／遞補戰力10天驚奇之旅 葉總給曾傳昇攻守好評

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊曾傳昇。 記者季相儒／攝影
味全龍隊曾傳昇。 記者季相儒／攝影

從5月11到20日，味全龍隊8場比賽扣掉2場延賽，靠著二軍抽調上來的14名選手支援，戰績是2勝4敗，總教練葉君璋點名曾傳昇攻、守表現不錯，但今天安排他下二軍是深思熟慮後的結果，「他是還沒完成的好選手。」

游擊手曾傳昇上來支援的這幾場，13打數敲出5支安打，打擊率3成85，有1分打點、6得分，守備上36.1局無失誤，不過今天隨著6名因疫情缺陣的球員歸隊，曾傳昇與李展毅、林威廷、董秉軒、陳良志、蔡明憲等6人回歸二軍。

「曾傳昇的表現，其實來說非常好。」葉君璋表示：「表現沒有太大問題，但因為他還年輕，身體的成熟度可以更好，不希望他上上下下的，與其在這邊機會不多，不如到二軍更穩定出賽。」

葉君璋形容曾傳昇是「還沒完成的好選手」，這次的一軍之旅看得出曾傳昇無論打擊、守備，都能在球隊需要的時候做出貢獻。

至於非二軍支援人力中，葉君璋也點名吳東融表現好，「之前因為李凱威在，他機會比較少，這幾場表現得很好，但之前有跟他聊過，傳球還不是那麼好，守游擊會有點吃力，如果可以加強，出賽機會會更多。」

至於投手方面，葉君璋也點名洪瑋漢的表現有到預期的水準，「去年他在一軍可能壓力較多，表現不出平常的實力。」對曹祐齊、張鈞守兩名年輕投手的生涯初登板也都給予好評。

葉君璋 吳東融 林威廷

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