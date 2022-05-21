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中職／霸帝士二度下放還有沒有機會？丘總無奈笑了
富邦悍將隊洋砲霸帝士位置岌岌可危，一個月內兩度被下放二軍，還有沒有再上來的機會？總教練丘昌榮笑得很無奈，「呵呵，不知道，就…再看看他的狀況和球隊的需要性吧！」
霸帝士始終未打出洋砲效益，攻守成績都欠佳，目前在一軍累積46打數敲出8安打、打擊率1成74，他先在4月25日被首度下放，滿15天後回歸，這次累積13打席、10打數沒有安打，再次遭到下放。
丘昌榮明白指出霸帝士的調度難度，「外野說不習慣，一壘重疊性高，說真的，守備穩定度也不太好，變成只有DH和代打，但DH又有蔣智賢，之後林益全也會歸隊。」
霸帝士對變化球持續無解，也是一大罩門，丘總也說：「理論上，他在亞洲打過，日本那邊的變化球位移更犀利，打擊教練也有一直給他訊息，但上去就對那個位置的球沒辦法反應。」
被問到霸帝士有沒有機會再回一軍，丘昌榮回應：「呵呵，不知道，就…看他的狀況、需要性。」他指出，會找來的洋將，一定都是針對球隊當下隊形最需要的，但如果他無法調整好，「對我們來說，是比較沒有貢獻，可能這次下去調整後，不一定，說不定會突然找到感覺。」
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