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中職／王維中何時先發？葉總：等他準備好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊王維中。 聯合報系資料照
味全龍隊王維中。 聯合報系資料照

味全龍隊今天回到天母主場迎戰中信兄弟隊，2投4野結束隔離重返一軍，郭天信、李凱威先發，拿莫．伊漾、石翔宇先板凳，對於兩名投手林子昱、王維中，總教練葉君璋也有規畫。

林子昱今天排定先發，由於剛結束隔離，葉君璋表示：「最多就是75球，絕對不會超過。」

至於也是先發的王維中，葉總說：「今天先牛棚準備，最多2局，等他覺得準備好就會回先發，其實無論在牛棚或先發，他都能對球隊有幫助。」

龍隊從4月下旬爆發疫情開始，到5月11日結束延賽回歸，先從二軍抽調人手頂替，這6人回歸後，野手李展毅、林威廷、曾傳昇、董秉軒，投手陳良志、蔡明憲等6人回歸二軍。

葉君璋表示，結束隔離的球員，身體狀況比較難掌握，因此解除隔離後，先像春訓般慢慢調整，後面幾天安排實戰，由於二軍沒比賽，也安排隊內分組賽。

葉君璋 牛棚 王維中

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