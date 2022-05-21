中職／相隔逾1000天返一軍 張耿豪很多畫面在心中

等待超過1000個日子，張耿豪再度出現在一軍賽場上，昨天接到電話通知，他坦言：「其實很多畫面在心中，說不上的感覺，那些曾經努力的點滴都在自己腦中。」歷經TJ韌帶置換手術、釋出危機，他知道這一切得來不易。

張耿豪前一次在一軍出賽已是2019年7月19日，2020年就在季初二軍出賽時感到手肘不適，最終走上TJ手術一途，去年季後一度被放到戰力外名單，悍將隊有意安排他轉教練，但張耿豪希望以選手身分續戰，最終老東家為他開出正式選手合約，他如願續當悍將。

悍將隊進行後援投手輪替，下放出賽較多、近況不佳的江國豪喘口氣，換上張耿豪補上牛棚一席，他在昨天接到電話通知，心情滿滿感動。

「滿感動的，很感謝自己一路沒有放棄。」張耿豪回想一路走來，他說：「連3年開刀，又一度在釋出邊緣，不是一般人可以體會的，昨天接到通知時，其實很多畫面在心中，說不上的感覺，這一路對我自己來說，是很不容易。」

「連續3次手部的手術，確實有影響到手的角度，每天就是盡量去保養。」現在所投的每一顆球，張耿豪認為有自我挑戰的感覺，也想要再次證明自己，「畢竟從2017年之後，其實就沒什麼成績，想要再次做好自己。」