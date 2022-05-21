中職／悍將幫踩煞車 江國豪下放無關傷情

富邦悍將隊今天下放投手江國豪、洋砲霸帝士，升上今天要先發的投手陳鴻文及後援投手張耿豪，投手教練林正豐解釋江國豪並無傷情，考慮到他的出賽數是牛棚最多，近期狀況也不是很穩定，因此啟動牛棚輪替。

江國豪去年10月手肘動刀，解決神經壓迫及骨刺問題，本季從牛棚出發，他的出賽量一直備受球迷關注，至今15場登板為全隊投手最多，近4場出賽都失分（2場為無責失）。

今天決定下放江國豪，總教練丘昌榮指出，他的手有一點點疲勞，考慮到去年才剛動刀，「保護他，所以讓他先休息一下。」

林正豐也提到，「選手當然都覺得正常、可以出賽，但我們適時要幫他們煞車一下，剛好這個時間點滿適合，和教練討論之後，讓他先喘息一下，也趁這個機會從二軍找出我們其他可用之兵。」因此升上近期二軍回報調整狀況不錯的張耿豪。

林正豐指出，江國豪近幾場狀況不穩，變化球控制力不理想，考慮到他的出賽數，「我覺得勢必要給他調節一下，讓他10天好好喘息一下，心裡也重新沉澱一下。」