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全國青少棒賽／新北市擊敗台東縣奪3連霸 獲小馬代表權

中央社／ 台北21日電
全國青少棒錦標賽冠軍戰21日登場，新北市以3比0擊敗台東縣，完成3連霸，獲小馬青少棒代表權。 圖／中華民國棒球協會提供
全國青少棒錦標賽冠軍戰21日登場，新北市以3比0擊敗台東縣，完成3連霸，獲小馬青少棒代表權。 圖／中華民國棒球協會提供

全國青少棒錦標賽冠軍戰今天登場，新北市靠投手洪偉哲先發7局無失分，飆12次三振，加上打線第2至4局都有分數進帳，以3比0擊敗台東縣，完成3連霸，獲小馬青少棒代表權。

衛冕軍新北市隊4強賽擊敗台南市隊後，晉級111年全國青少棒錦標賽冠軍戰，台東縣則從屏東縣手中搶下另一張冠軍賽門票，兩支晉級隊伍今天在大都會棒球場碰頭，角逐冠軍盃。

新北市隊2局上靠著2支安打，先馳得點，以1比0領先；3局上1出局後獲得四壞保送，隨後趁著對手連續失誤，再下一城；新北市4局上攻勢再起，追加1分保險分，最終以3比0獲勝，順利完成3連霸。

新北市隊洪偉哲先發7局無失分，僅被敲出3支零星安打、1次四壞保送，全場狂飆12次三振，局局都有送出三振，有效壓制對手打線，也是新北市奪冠的關鍵功臣之一。

111年全國青少棒錦標賽為美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市名稱代表參賽，最終由新北市獲得代表權。

不過，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不僅比賽12日開打後有近一半球隊棄賽，今天另一場季軍戰，台南市隊也因疫情而棄賽，比賽取消。

青少棒錦標賽 大都會

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