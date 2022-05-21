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中職／自嘲滿分！悍將推「滿壘狂攻」毛巾 滿壘不再怕
富邦悍將隊昨天以9：6擊敗樂天桃猿隊，葉竹軒第2局一棒攻破「滿壘計」，悍將行銷超火速激發創意，今天推出「滿壘狂攻」應援毛巾，期許未來都要滿壘狂攻。
悍將開季以來深陷「滿壘魔咒」，昨役賽前累積滿壘15打席、13打數沒有安打，打擊率還是0。第2局迎來滿壘機會，陳真先遭三振推進14打數，下一棒的葉竹軒就為悍將打破魔咒，王勝偉也跟進再補悍將本季在滿壘的第2支安打。
悍將歷經14次失敗後終於成功，被球迷戲稱比國父革命還艱難，悍將今天公布新商品超有梗，就是「滿壘狂攻應援毛巾」，期許有了成功的開始後忘掉惡夢，預約未來都要滿壘狂攻。
滿壘狂攻應援毛巾售價400元，從24日晚上6點開放預購至27日中午12點，預計6月底出貨。
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