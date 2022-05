棒球／陽岱鋼旅美生涯首度炸裂 搶下主場歷史性第1轟

陽岱鋼旅美生涯首轟在今天出爐,他在第2局敲出陽春砲,繼湖國碼頭犬隊史首安後,再搶下隊史主場首戰首轟的榮銜,這也是他個人相隔7個月再度於實戰炸裂,碼頭犬終場以8:5擊敗溫尼伯金眼隊(Winnipeg Goldeyes)。

陽岱鋼放下15年日職一軍資歷,今年毅然轉戰美國獨立聯盟,效力新成軍的碼頭犬,開幕日起客場6連戰,終於在今天迎來主場威斯康辛州釀酒公司公園(Wisconsin Brewing Company Park)的歷史性首戰,陽岱鋼擔任第2棒、中外野手出賽。

陽岱鋼首打席敲出左外野飛球遭到接殺,球隊首局的攻勢打了8人次、攻下2分,陽岱鋼於第2局、兩出局後再次上打擊區,一棒掃出陽春砲,下一棒班尼特(T.J. Bennett)也緊接著開轟,連兩打席炸裂,幫助碼頭犬取得4:1領先。

