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棒球／陽岱鋼旅美生涯首度炸裂 搶下主場歷史性第1轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陽岱鋼旅美生涯首轟在今天出爐。 截圖自影片
陽岱鋼旅美生涯首轟在今天出爐。 截圖自影片

陽岱鋼旅美生涯首轟在今天出爐，他在第2局敲出陽春砲，繼湖國碼頭犬隊史首安後，再搶下隊史主場首戰首轟的榮銜，這也是他個人相隔7個月再度於實戰炸裂，碼頭犬終場以8：5擊敗溫尼伯金眼隊（Winnipeg Goldeyes）。

陽岱鋼放下15年日職一軍資歷，今年毅然轉戰美國獨立聯盟，效力新成軍的碼頭犬，開幕日起客場6連戰，終於在今天迎來主場威斯康辛州釀酒公司公園（Wisconsin Brewing Company Park）的歷史性首戰，陽岱鋼擔任第2棒、中外野手出賽。

陽岱鋼首打席敲出左外野飛球遭到接殺，球隊首局的攻勢打了8人次、攻下2分，陽岱鋼於第2局、兩出局後再次上打擊區，一棒掃出陽春砲，下一棒班尼特（T.J. Bennett）也緊接著開轟，連兩打席炸裂，幫助碼頭犬取得4：1領先。

陽岱鋼第3打席遭到三振，第4打席則是二壘方向滾地球出局，第5打席再度吞K，此役以5打數敲出1安打為陽春砲、2K作收，賽後打擊率1成94。

陽岱鋼前6場出賽，合計26打數敲出5安打，包括1支二壘打、1支三壘打，此役敲出旅美生涯首轟；陽岱鋼前一次在實戰開轟，已是去年10月在秋季聯盟的出賽。

陽岱鋼

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