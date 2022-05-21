日職／佐佐木朗希二度技壓千賀滉大 150公里指叉球引熱議

羅德隊大物新秀佐佐木朗希，昨日登板先發對決軟銀王牌千賀滉大，繳出6局僅失一分的好表現，本季第二度技壓軟銀王牌，同時還飆出164公里快速球，以及一顆球速高達150公里的指叉球，三振軟銀4棒柳田悠岐，引發球迷間討論。

昨日比賽中，佐佐木朗希以6局9K失一分力壓軟銀王牌千賀滉大的4局失4分，而佐佐木朗希在第4局時，面對軟銀強打柳田悠岐，在2好1壞後，投出一記高達150公里的快速指叉球，讓這位強打揮棒落空慘遭三振，在賽後成為球迷間討論的焦點。

據《Full Count》報導，雖然佐佐木朗希力壓軟銀王牌千賀滉大，不過賽後接受訪問時卻表示，對於比賽的投球內容感到不滿意並說道：「因為隊友的分數掩護，才能讓我更大膽的進攻好球帶，但我覺得自己控球不太穩定，還是沒辦法投出更長的局數，而且我還看錯暗號，捕手希望我投曲球，我卻丟出一顆速球。」對於此情形隨後也對前輩捕手松川虎生表示歉意。

此外根據《日刊體育》報導，佐佐木朗希本場比賽後，暫時成為洋聯4冠王，分別為勝率（100%）、勝投（5勝）、三振（87次）最後是防禦率(1.47)，不過我國好手，效力於歐力士猛牛張奕的同隊隊友山岡泰輔，防禦率雖然僅0.82，因投球局數未達標，因此還是由佐佐木朗希暫王位。