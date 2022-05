棒球／落後11分不氣餒 NCAA一級強校逆轉反贏對手14分

曾在2017年代表美國來台參加世大運棒球項目,NCAA一級棒球強校愛荷華大學(Iowa Hawkeyes baseball),日前在對上印第安納大學時,靠著優異的打擊表現,以及不放棄的精神,從落後11分,到最後反贏對手14分的驚奇表現,頓時成為球迷間最炙手可熱的話題。

昨日NCAA十大聯盟的比賽中,愛荷華大學強碰印第安納大學,前三局打完愛荷華大學以2:13落後印第安納大學11分,不過第四局開始,愛荷華大學開始絕地大反攻,單局狂得10分拉近比數,第五局一路到第八局打擊方面火力全開,爆打對手狂拿18分,終場就以30:16倒贏對手14分,帶走勝利。

Smashed Thursday's 30 runs into less than 60 seconds of video. pic.twitter.com/o5Rjj0vupn