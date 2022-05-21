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棒球／落後11分不氣餒 NCAA一級強校逆轉反贏對手14分

聯合新聞網／ 綜合報導
上演驚奇逆轉的愛荷華大學（Iowa Hawkeyes baseball） 截圖自大聯盟官網
上演驚奇逆轉的愛荷華大學（Iowa Hawkeyes baseball） 截圖自大聯盟官網

曾在2017年代表美國來台參加世大運棒球項目，NCAA一級棒球強校愛荷華大學（Iowa Hawkeyes baseball），日前在對上印第安納大學時，靠著優異的打擊表現，以及不放棄的精神，從落後11分，到最後反贏對手14分的驚奇表現，頓時成為球迷間最炙手可熱的話題。

昨日NCAA十大聯盟的比賽中，愛荷華大學強碰印第安納大學，前三局打完愛荷華大學以2:13落後印第安納大學11分，不過第四局開始，愛荷華大學開始絕地大反攻，單局狂得10分拉近比數，第五局一路到第八局打擊方面火力全開，爆打對手狂拿18分，終場就以30:16倒贏對手14分，帶走勝利。

這場比賽總共有42支安打，其中更有高達9支全壘打，而愛荷華大學也創下該校，歷史單場比賽得分第二多的紀錄，也是十大聯盟取得最多比數的比賽，同時愛荷華大學有8名球員打出猛打賞的表現，其中以大二外野手哈克斯托夫（Kyle Huckstorf）最為亮眼。

哈克斯托夫本場比賽前，打了148個打數僅有一支全壘打，可是今天表現與日前判若兩人，繳出7打數6安打，包含3發全壘打，分別在第五、六、七、八局，各為球隊打進3分，總共12分打點，因此改寫了十大聯盟(Big 10)的歷史紀錄。

美國 世大運

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