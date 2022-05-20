中職／暌違1084天奪MVP 王勝偉：有那麼久？

富邦悍將隊今晚以9：6擊敗樂天桃猿隊，王勝偉3安猛打賞外加4分打點，獲選單場MVP，相隔1084天再獲獎，王勝偉自己也沒想到，「三年前？這麼久喔？」

王勝偉今晚先發第9棒、游擊手，3支安打都有打點，分別是2局滿壘時2分打點，3局、5局的安打各有1分打點，上次他單場4分打點是2019年6月1日對戰統一獅，也是最近一次拿下單場MVP。

王勝偉不太記得當時狀況，「這一、兩年在二軍比較多，今年在抓一軍比賽節奏，畢竟很久沒比，今天有好的表現是大家一起努力來，大家照教練團方向執行，盡量去堆積壘包，贏球不會只有一個人。」

2局王勝偉的安打是接在葉竹軒打破「滿壘魔咒」之後，他說，前面有葉竹軒在自己很放心，「他是老經驗的選手，屬於確實擊球。」但王勝偉認為贏球不是只靠他們兩個，「壘上如果沒人堆壘，我們兩個打安打也未必有好的氣勢。」

王勝偉指出，今天年輕球員展現很好的鬥志，「在休息區想要一直得分，這是贏球很好的方向，能夠跟第一名的球隊打成這樣，是很好的學習機會。」