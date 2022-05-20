中職／突破「滿壘魔咒」 葉竹軒：只想打到球

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊葉竹軒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊葉竹軒。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今晚突破「滿壘魔咒」，葉竹軒在2局上滿壘時敲出的安打不僅打回球隊第1分，也帶動單局4分攻勢追平，他當下覺得：「這場有機會贏。」結果悍將也真的以9：6逆轉擊敗龍頭樂天桃猿隊。

悍將先發投手范米特今天1局下就被朱育賢轟出滿貫砲，跌跌撞撞投完5局被敲9支安打、丟掉6分，但在火力支援下拿下勝投，總教練丘昌榮表示：「范米特投得不太理想，控球、球速都沒出來，很幸運可以投到5局結束。」

這場是靠著打線掩護投手，悍將才拿本季第6勝（23敗），丘昌榮表示：「選手很努力，希望（投打）兩邊都正常，那是最好的。」他也點出歐書誠中繼2局無失分的表現也很重要。

悍將面對4分落後，在2局上扳平，葉竹軒滿壘時敲安，帶有1分打點，王勝偉二壘打進帳2分，莊韋恩高飛犧牲打追平，丘昌榮表示：「才剛開賽，選手都有堅持住。」

葉竹軒這支安打中斷悍將開季滿壘連14打數無安打，他其實不知道詳細數字，「好像10幾次，我不知道。」當下只想碰到球，「2好球了，有機會，想法放到最簡單，有點運氣。」

雖然一開始就掉4分，但葉竹軒說：「下一局有機會，就慢慢安打安打這樣追平，覺得這場有機會拿到勝利。」結果也如他所料，悍將後來居上贏球。

富邦悍將隊葉竹軒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊葉竹軒。圖／富邦悍將隊提供

葉竹軒 丘昌榮

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