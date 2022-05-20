中職／悍將9分創新高 王勝偉3安4打點擊倒桃猿

克服開局4分落後，富邦悍將隊今晚不僅破除「滿壘魔咒」，還攻下本季最高得分，以9：6擊敗龍頭樂天桃猿隊，王勝偉單場3安、4分打點表現最亮眼。

猿隊今天開局朱育賢的一發滿貫砲，讓悍將球迷心情為之一涼，沒想到2局上悍將就扳平，1人出局滿壘，葉竹軒敲出安打，持續滿壘情況，王勝偉也補上一支2分打點二壘打，接著莊韋恩高飛犧牲打扳平。

葉竹軒這支安打，中斷悍將開季連14打數滿壘無安打的乾旱期，追平隊史最長，與1997年興農牛隊開季滿壘14打數無安打並列，中職紀錄則是1996年三商虎隊，連續19打席、18打數未敲安。

猿隊雖在2、3局下各攻得1分，不過悍將3局上3分、5局上攻2分拉開差距，王勝偉在3局、5局的兩支安打也各貢獻1分打點，單場4打數3安打、4分打點。

在今天之前，悍將本季單場得分最多就是7分，而且4分以上的只有6場，不過加上今天又多1場，而且連續3場得超過4分，打擊出現復甦跡象。

悍將先發投手范米特雖然投5局被敲9支安打丟掉6分，但在悍將火力支援下依舊拿下勝投；猿隊先發投手王溢正前兩場合計失3分，今天被敲6支安打失7分，僅投2.1局退場，吞下敗投。