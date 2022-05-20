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中職／吳哲源7局無失分 兄弟打線爆發斷獅3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒中信兄弟投手吳哲源。記者劉學聖／攝影
中華職棒中信兄弟投手吳哲源。記者劉學聖／攝影

中信兄弟隊本土投手挺身而出，吳哲源今晚以104球投7局無失分，用球數、局數都是生涯新高，加上許基宏2分砲、高宇杰場內全壘打贊助，兄弟打線大爆發，以10：1擊敗統一獅隊，中止兄弟3連敗，也斷了獅隊的3連勝。

前一場先發，吳哲源面對獅隊以6.2局失2分的成績拿下生涯首場先發勝，今晚再進化，同樣面對獅隊，投完7局僅被敲出4支安打，沒有失分，另有2次三振、1次四壞，連兩場繳出優質先發也奪下個人二連勝。

前一場從獅隊手中奪勝，吳哲源的伸卡球就讓對手直呼難打，這顆球路正是由兄弟二軍投手教練王建民親傳，王建民透露吳哲源從去年就開始學習伸卡球，但是能有好表現是選手自己厲害。

昨天遭到獅隊完封的兄弟打線，今天在5局上中止得分乾旱，四壞、失誤攻占一、二壘，王威晨的安打打破鴨蛋，接著牽制失誤再添1分，2出局後許基宏轟出一發中外野全壘打，帶有2分打點。

6局上兄弟開局「複製貼上」，又是四壞、失誤上壘，1出局後王威晨、 林書逸、江坤宇連續3支安打，單局又攻下4分。

7局上兄弟靠著岳東華、李聖裕連2支安打再添1分，9局上捕手高宇杰再敲出外野深遠飛球，左外野手李丞齡撞牆倒地，形成一支場內全壘打。

獅隊在9局下靠著失誤破蛋，不過是杯水車薪，反而是自己單場出現5次失誤，創下獅隊本季單場最多。

先發投手古林睿煬4.2局失4分，僅1分是自責分，被敲6支安打，有5次三振、2次四壞；第二任投手楊孟沅同樣失4分，有3分責失，投0.2局被敲3支安打。

中華職棒中信兄弟許基宏擊出全壘打。記者劉學聖／攝影
中華職棒中信兄弟許基宏擊出全壘打。記者劉學聖／攝影

許基宏

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