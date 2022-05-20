日職／吳念庭染疫痊癒後首戰 二軍3打數敲1安

旅日西武獅隊台灣野手吳念庭5月初確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經過隔離、調整，今天復出二軍首戰，單場3打數敲出1支安打，球隊終場以4比3擊敗橫濱DeNA隊。

日本職棒埼玉西武獅隊1日公告，台灣野手吳念庭確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、下放二軍休養，吳念庭昨天在個人粉絲團上發文表示，「隔離出來，調整也一個禮拜，明天終於要實戰比賽了！身體狀況都很好，繼續加油。」

日職二軍西武獅隊今天與橫濱隊交手，吳念庭先發打4棒、守游擊，2局敲出二壘方向飛球出局，4局選到保送上壘，5局打完兩隊2比2平手，6局上吳念庭率先敲出右外野方向安打上壘。

中熊大智敲安推進，西武隊接連選到2次保送、吳念庭跑回球隊超前分，西武隊靠著高飛犧牲打再添1分保險分；吳念庭7局打擊機會吞下三振，今天總計3打數敲出1支安打，選到1次保送、吞下1次三振。

橫濱隊6局下追回1分，但攻勢沒有延續，兩隊7局過後都沒有再拿分數，西武隊終場以4比3拿下勝利。