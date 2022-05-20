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中職／滿壘敲安啦！悍將開季滿壘無安打紀錄僅平隊史

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將葉竹軒。圖／聯合報系資料照
富邦悍將葉竹軒。圖／聯合報系資料照

滿壘終於開張，富邦悍將隊今天敲出開季以來第一支滿壘安打，敲出安打的是葉竹軒，苦主則是樂天桃猿隊王溢正，悍將開季滿壘安打荒停在14打數，追平隊史紀錄。

今天賽前悍將開季已15打席、13打數面對滿壘時未敲安，得到2分都是靠滿壘時保送擠回來，今天在2局上無人出局形成滿壘，陳真先遭到三振，將數字推進到16打席、14打數。

不過下一棒葉竹軒從猿隊先發投手王溢正手中敲出右外野安打，帶有1分打點，中止滿壘無安打乾旱，而且一次連續2支安打，下一棒王勝偉也在滿壘時敲安，帶有2分打點。

悍將開季滿壘無安打停在14打數，過去隊史最多是1997年興農牛隊開季滿壘14打數無安打，中職紀錄則是1996年三商虎隊，連續19打席、18打數未敲安。

葉竹軒 王溢正

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