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中職／好久沒守游擊 余德龍：好奇怪
樂天桃猿隊爆出疫情，游擊防區一口氣少了3個可用之兵，余德龍昨晚緊急支援，不僅守備無失誤，本季首安也很快開張，不過這才是他本季第一次守游擊，余德龍說：「感覺很奇怪。」
余德龍進入職棒後就以多功能守位的「工具人」為主，游擊對他來說不是難事，去年一軍也守過，但最近一次是10月19日。
今年因為春訓時肩膀受傷，導致余德龍在二軍只守過一壘、打過指定打擊，好不容易傷勢恢復要開始守備，卻又遇到二軍疫情加下雨，只在室內練習過。
昨天余德龍站上游擊防區也坦言有些不習慣，「視角跟在一壘不同，剛好左右半邊的視野，畢竟很久沒守了，只好賽前練習的時候多接幾顆，趕快去適應。」
「疫」外升上一軍，余德龍表示，猿隊比較晚出現疫情，已經算是幸運，「前面有做好防疫工作，主力隊友也有打出好戰績，我們上來就想讓好的成績維持下去。」
不過要戴著口罩上場比賽，余德龍雖然有些不習慣，「但還是會怕，這波疫情傳得速度太快，只能自己小心一點，保持身體健康，現在二軍內野人也很少了。」
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