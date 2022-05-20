中職／頂上猿隊核彈頭 藍寅倫笑：我是老頭了

樂天桃猿隊林立因疫情脫離戰線，「核彈頭」的任務由藍寅倫補上，近3場打第1棒打擊率破4成，32歲的藍寅倫笑稱：「我是老頭了啦。」他在2018年就曾以開路先鋒之姿敲出10轟，其實是前任「核彈頭」。

林立先因撲壘肩膀不適退出先發1棒任務，接著又遇到染疫無法出賽，猿隊從15日開始第1棒交給藍寅倫，他也打得嚇嚇叫，3場先發14打數敲出6安打，包括1轟，打擊率4成29，有5分打點，完美承接「核彈頭」任務。

總教練曾豪表示，藍寅倫對於打第1棒本就不陌生，也熟悉這個狀況，能夠展現出優勢，完整呈現出該有的實力。藍寅倫表示，打第幾棒其實沒差太多，「主要是責任感不同，每一棒都有他的責任。」

猿隊初代核彈頭是LaNew熊隊時期的黃龍義，中職生涯敲出10支首局首打席全壘打，而藍寅倫在2018年作為第一棒敲出99支安打，包含10轟，打擊率3成41另有43分打點，也被冠上核彈頭稱號。

藍寅倫今年開季是以代打為主，近期才重新回到先發，他表示：「一開始還是要適應，調度、狀況不同，在後面要早點進入狀況，只能練習的時候多打，去維持手感。」

猿隊近3天陸續出現8名球員快篩陽性，其中4人已PCR確診，遇到「疫」外狀況，藍寅倫表示：「還是要面對，就像總教練說的，留在這裡就是最強的，不要因為少了誰就受到影響，有些比較少下場的人也有機會表現，就是互相幫助。」