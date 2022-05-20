中職／猿7天6戰缺先發 陳冠宇21日實戰練投

樂天桃猿隊目前8名球員因疫情無法出賽，其中僅2名投手，對投手戰力影響不大，但因2洋投受傷先發輪值吃緊，24日起要面對7天6戰，曾豪駒期盼能備好6名先發投手，就看狂威、陳冠宇調整狀況。

狂威在5月5日時出現手肘不適，隔天下放二軍，最快21日可以歸隊，不過明天表定先發是索沙，曾豪駒表示，狂威目前狀況沒問題，應該21或22日可以回來；另名洋投霸林爵在13日扭傷左腳踝韌帶後，預計要休息2周，沒那麼快回來。

盤點現有人力，猿隊先發投手剩下索沙、黃子鵬、王溢正，林子崴昨天先發表現不理想，將讓莊昕諺上一軍先發，剩下2個缺口，狂威趕得上的話，就看陳冠宇狀況，曾豪駒說：「如果能6個就6個，不行就要考慮投1休5。」

陳冠宇在4月20日重訓傷到腰，目前已經開始牛棚練投，但因二軍賽事暫停，安排明天在桃園球場進行實戰投球（Live BP），再看投完狀況如何。

陳禹勳今天剛滿33歲，卻意外快篩陽性，暫時無法出賽，而先前傳出手肘有碎骨，要評估開刀，曾豪駒表示，醫院進一步檢查後，沒有更惡劣的狀況，「年底會再來評估要不要動刀，今年（球季）應該是不會。」