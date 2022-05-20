中職／悍將打線增溫 曾豪駒讚：要小心

富邦悍將隊連2場得分超過4分，今晚對手樂天桃猿隊也有注意到，猿隊總教練曾豪駒表示：「他們最近陣型不錯。」悍將總教練丘昌榮則是說：「還是要加油。」

悍將在17、18日面對味全龍隊分別拿下7分、4分，戰績1勝1敗，悍將今年6場得分超過4分的比賽，只有這2戰連在一起，打擊火力是否有復甦跡象？丘昌榮認為，選手有表現得不錯，但都還是要加油。

龍頭猿隊今起要與戰績墊底的悍將在桃園球場展開三連戰，兩隊勝差達15.5場，曾豪駒認為，富邦悍將隊近2場的陣型不錯，「還是要小心。」

悍將昨天註冊張耿豪、戴云真，不過暫時未隨隊，丘昌榮透露，戴云真因春訓時注射疫苗導致心肌炎，因此調整進度較慢，「現在已經正常了。」至於張耿豪則是二軍回報狀況不錯，預計擔任中繼。

張耿豪今年在二軍出賽10場，投10局僅失1分，防禦率為0.90，不過最近一次在一軍出賽已是2019年，2020年進行韌帶置換手術（Tommy John），去年季末才開始在二軍出賽，季後一度被放在戰力外名單，但仍被悍將簽回。