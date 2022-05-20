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日職／先發投手扛二棒？交流賽Big Boss創「新庄流」打擊策略

聯合新聞網／ 綜合報導
據日媒報導，新庄剛志可能會在交流賽時將隊內投手排在第二棒。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特
據日媒報導，新庄剛志可能會在交流賽時將隊內投手排在第二棒。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

日本火腿新任監督「Big Boss」新庄剛志再出奇招!24日開始他將首度以總教練身份率隊參加日職跨聯盟交流賽。據日媒報導，新庄剛志可能會在交流賽時將隊內投手排在第二棒。

就如同改制前的大聯盟，日職太平洋聯盟的投手不必上場打擊，但中央聯盟的投手則需擔任打擊工作。每年季中兩聯盟開始交流賽時，洋聯的球隊若作客央聯主場，也必須派出投手出場打擊，由於總教練考量到投手的打擊能力，通常都會將他們排在打線第9棒的位置。

常有驚人之語和神鬼調度的「Big Boss」新庄剛志，對於即將展開的聯盟交流戰已躍躍欲試，制訂了「新庄流」的打擊策略，就是要讓投手擔任先發第2棒。

新庄剛志表示，會依據投手的打擊能力排定棒次，如果投手具備執行短打戰術的能力，那就會排在第2棒，他還透露火腿投手群從4月下旬就開始練習打擊，尤其經常加強短打訓練。

事實上火腿左投加藤貴之成棒時期是內野手、上原健太則是一名二刀流、少年強投伊藤大海也兼具打擊實力，再加上火腿至今21次犧牲觸擊和西武獅並列洋聯最少，或許真的不排除讓投手擔任第二棒的可能性，也或許新庄剛志的「神調度」，能夠帶領球隊打出新氣象。

日本

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