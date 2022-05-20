中職／陳晨威+林智平二游備援 曾豪駒：希望別用到

樂天桃猿隊接連出現疫情，今天新增投手陳禹勳、捕手嚴宏鈞，累積8人快篩陽性，內野缺人問題最嚴重，總教練曾豪駒甚至排好「陳晨威二壘、林智平游擊」的第5套劇本，「希望是不要用到。」

猿隊日前已有陳俊秀、林立、林承飛、馬傑森、郭永維5名內野手及投手邱駿威，先後快篩陽性，今天再添2人，由於陳禹勳是一軍隨隊，對投手戰力沒有太大影響，另拉上許禹壕補充捕手深度。

林立、林承飛的二游組合是今年猿隊的第一選項，兩人也分列聯盟打點榜前二，攻守兩端都受到倚賴，第2套組合則是馬傑森、郭永維，但這4人都陸續中招。

昨日猿隊排出游擊余德龍、二壘馮健庭的組合，曾豪駒說：「已經用到我的第3組（二游），第4組還有郭嚴文、林澤彬，第5組是陳晨威、林智平，只能先想起來，最糟的情況是這樣。」

陳晨威僅在生涯第一年守過二壘，接下來都以外野為主，今年春訓重新挑戰內野，但開季以來還是待在老位置；林智平生涯以二、三壘為主，上一次守游擊是2020年守過24場。