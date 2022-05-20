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棒球／陽岱鋼敲1安 中止連2場出賽無安打

中央社／ 台北20日電
陽岱鋼。圖／聯合報系資料照
陽岱鋼。圖／聯合報系資料照

美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds）今天對戰蘇城探險家隊，陣中台灣野手陽岱鋼9局敲安打、幫球隊延續攻勢，單場5打數敲1安、中止連2場出賽無安打。

陽岱鋼今年球季轉戰碼頭犬，開季打擊手感維持不錯，連3場出賽有安打，但前2場出賽8打數沒安打、打擊率跌破2成。

碼頭犬交手探險家（Sioux City Explorers），陽岱鋼先發打2棒、守中外野，1局敲出滾地球被刺殺出局，3局吞下三振，5局敲出左外野方向飛球出局，7局壘上有人時敲出三壘方向滾地球出局。

9局球隊3比10落後時，陽岱鋼敲出中外野方向安打，幫球隊延續攻勢、攻占滿壘，碼頭犬靠滿壘時選到保送擠回1分，再靠接連野手選擇跑回2分，但攻勢沒延續，終場以6比10吞敗。

陽岱鋼總計5打數敲出1支安打，吞下1次三振，有1得分，賽後打擊率1成92。

陽岱鋼

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