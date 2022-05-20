中職／吳東融疑遭觸身痛到蹲地 曾豪駒沒上當揭穿精湛演技

樂天桃猿昨以5：3擊敗味全龍，保持本季對戰不敗戰績，其中7局下龍隊吳東融一個疑似觸身的近身球，賽後也引發球迷熱烈討論。

7局下一人出局後輪到吳東融上場打擊，對方投手許峻暘在2好2壞後投出一顆偏內側近身球，吳東融貌似被打到後馬上按住手、痛到蹲在地上，主審也判定吳東融遭觸身球上壘。

隨後猿隊教頭曾豪駒也立刻提出挑戰，在透過電視輔助判決後，明顯看到球是打到棒尾，改判為擦棒界外球，樂天翻盤成功，吳東融隨後也因飛球被接殺出局。值得一提的是，吳東融在第2局和第5局，也都因觸身球上到一壘，堪稱「吸球機」體質。

吳東融的演技被對方教頭識破，電視轉播球評邱敏舜開玩笑「只能說吳東融是國立體育大學畢業，不是華岡藝校出身的。」不過味全龍主播石屹軒則認為，「吳東融也是做他該做的，如果有觸身球就賺到，沒有就回到打擊區而已。」

吳東融當下的反應也引發球迷討論，留言寫下「被棒球耽誤的專業演員」、「打到第一時間沒痛沒演，看到裁判判了觸身之後開始表演」、「中職內馬爾。」不過也有球迷緩頰，「打到球棒尾不代表不會痛吧。」

另外球迷也稱讚今年猿隊輔助判決成功率相當高，挑戰成功率大約55%是聯盟第一。