中職／藍寅倫頂替「核彈頭」 狂猿28場20勝史上第三快

樂天桃猿隊雖然遭遇疫情衝擊，但今晚仍以5：3擊敗味全龍隊，在開季第28戰拿下20勝，速率追平中華職棒史上第三快，隊史則是第二快。

猿隊近兩日內野手陳俊秀、林立、林承飛、馬傑森、郭永維及投手邱駿威先後快篩陽性，一口氣少了3名游擊手，而林立25分打點、林承飛18分打點排名聯盟前二，攻守兩端戰力都打折扣。

不過今晚藍寅倫頂起林立原本「核彈頭」角色，作為開路先鋒5打數敲出2安打，貢獻2分打點、1得分，3局上的2分打點安打一度幫助猿隊以3：2領先，而在比賽平手後，8局上他又敲出二壘打，並靠隊友推進、對手失誤回來得到超前分。

游擊手余德龍、二壘手馮健庭因疫情在本季首次獲得一軍先發機會，不僅守備上沒有失誤，9局上兩人也接連敲出安打，再下一城。

猿隊開季只花28場就拿下20勝，排名並列史上第三快（原有4次），史上最快是2018年前身Lamigo桃猿的26場20勝，第二快則是1990年三商虎隊的27場。

先拿20勝重要嗎？中職史上過去60個半季（扣除1998、1999年單一賽季），有44次率先20勝的球隊奪得季冠軍。