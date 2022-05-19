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中職／胡智為8局力壓兄弟無失分 獅奪3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊胡智為。圖／聯合報系資料照
統一獅隊胡智為。圖／聯合報系資料照

統一獅隊今晚先從泰迪手上得分，泰迪退場後中信兄弟隊牛棚更壓不住，讓獅隊在7局下一口氣攻下5分，加上先發投手胡智為111球力投8局無失分，以7：0擊敗中信兄弟隊，拿下3連勝，兄弟吞下3連敗。

胡智為今天徹底壓制兄弟打線，全場僅被陳家駒敲出1支安打，加上2次四壞保送，此外未讓對手上壘，另有4次三振，8局上1出局後，投手教練上來溝通，一度以為要換人，不過胡智為還是繼續留在場上，再抓2個出局數後才退場。

加上今天，胡智為連續4場出賽投球數都破百，而且近兩場都是平個人單場最高的111球，今晚投滿8局追平生涯最多，也讓近期牛棚疫情傷兵不少的獅隊喘了口氣。

今年之前的泰迪有「台南王」稱號，效力統一獅隊時在台南球場9勝0敗，不料今年轉隊後魔力跟著消失，前一場在台南對上前東家5.1局失5分，吞下敗投。

今天獅隊再次早早攻克泰迪，2局下胡金龍、李丞齡兩支安打先馳得點，3局下則是胡金龍在一、二壘有人時的適時安打，再添1分。

7局下兄弟二壘手岳東華的失誤讓獅隊上壘，泰迪投到7局1出局後，被林靖凱敲出二壘打再丟1分而退場，結果接手的廖乙忠也出現守備失誤，形成一、二壘有人，獅隊靠著林子豪、潘傑楷、鄭鎧文三支安打換回4分，就此拉開差距。

胡智為 牛棚

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