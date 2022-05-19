日職／宋家豪連9場無失分 莫萊霍斯滿貫砲助樂天止敗

日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪今天中繼1局被敲出1支安打，但靠著雙殺化解，形成另類三上三下，個人連9場出賽無失分，也幫助樂天守住逆轉勝，以7：2擊敗羅德隊，中止2連敗。

樂天在7局上攻下6分，宋家豪8局登板守成，先讓中村獎吾敲出三壘飛球出局，接下來雖然被洋砲馬丁（Leonys Martin）敲出安打，但成功讓佐藤都志也敲出滾地球，宋家豪下丘處理製造雙殺，完成1局任務。

雖然被敲1安，但宋家豪只用了8球就投完1局，沒有失分，個人連續9場出賽無失分，防禦率也繼續下修到0.75。

前7場只贏1場的樂天隊，今天前4局又處於0：2落後，好在5局上西川遙輝開轟先追1分，6場上趁著羅德隊佐佐木千隼失控，單局出現4次四壞保送，2次在滿壘時，讓樂天逆轉比數，莫萊霍斯（Jose Marmolejos）再補上一發滿貫砲奠定勝基。