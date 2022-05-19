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中職／味全的魏全生涯首打席首安首打點 另寫一項紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊捕手魏全生涯一軍首打席就敲出首安、首打點。圖／味全龍隊提供
味全龍隊捕手魏全生涯一軍首打席就敲出首安、首打點。圖／味全龍隊提供

味全龍隊捕手魏全生涯首打席面對滿壘就敲出安打，生涯首安、首打點一起入袋，作為2019年中職選秀第32順位，也寫下中職選秀順位最末在一軍先發的紀錄。

龍隊因疫情關係，一軍主力捕手只剩吉力吉撈．鞏冠，魏全上來一軍支援，鞏冠連蹲三場後，魏全在今天獲得先發機會，與洋投布里悍搭配。

2局上龍隊在1出局後形成滿壘，輪到第9棒魏全，他從猿隊先發投手林子葳手中敲出安打，在一軍生涯首打席進帳首安、首打點，龍隊也在此局得到2分，取得2：0領先。

魏全在2019年加盟職棒後，隔年跟著隊友在二軍奮戰，但去年龍隊升上一軍時，他卻因當兵參加障礙賽而導致右膝十字韌帶斷裂，差點整季報銷，但即使復健進度加速，也到去年9月才開始在二軍出賽，今年開季二軍出發，不過5月11日起因一軍確診而上來支援。

味全龍在2019年瘋狂選進32名球員，刷新2009年兄弟象選秀補進19人紀錄，最後一個選進的就是捕手魏全，總教練葉君璋當時表示，看過魏全在業餘出賽，表現還不錯，球隊也有缺捕手。

味全龍隊捕手魏全生涯一軍首打席就敲出首安、首打點。圖／味全龍隊提供
味全龍隊捕手魏全生涯一軍首打席就敲出首安、首打點。圖／味全龍隊提供

選秀 鞏冠 中職

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