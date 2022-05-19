中職／二游緊急代班！余德龍本季首次守游擊
疫情重創樂天桃猿隊，5名內野手因快篩陽性無法出賽，特別是中線二游戰力吃緊，今天在高雄澄清湖球場對戰味全龍隊，先發排出游擊手余德龍、二壘手馮健庭的陣型，兩人不僅是本季首次升一軍，余德龍今年在二軍守備6場都是擔任一壘手。
猿隊今天公布野手馬傑森、郭永維及投手邱駿威快篩陽性，加上昨天的陳俊秀、林立、林承飛，累積6人快篩陽性，林承飛、馬傑森、郭永維是今年一軍守過游擊僅有的3人，二壘手林立更有著4轟、25分打點的重要火力。
猿隊今天將郭嚴文、馮健庭、余德龍、楊家勝和林澤彬5名內野手拉上一軍頂替，也安排余德龍、馮健庭先發，陳俊秀的一壘位置交給朱育賢，其餘三壘、外野、捕手等則沒有大變動。
余德龍是內、外野都能守的「工具人」，不過上一次在一軍鎮守游擊是去年10月19日，整季守了21場，有3次失誤，守備率0.949；馮健庭今年在二軍守了9場游擊、5場二壘、4場三壘，去年在一軍二壘為主，14場有1次失誤，守備率0.980。
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