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中職／九天玄女來加持 富邦悍將邀阿翰開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6月4日（六）邀請知名YouTuber阿翰作為「富邦悍將唯一指定姐妹－廖麗芳」，到場為悍將加持開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6月4日（六）邀請知名YouTuber阿翰作為「富邦悍將唯一指定姐妹－廖麗芳」，到場為悍將加持開球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6月4日（六）、6月5日（日）登場，新莊棒球場變身親子遊樂園，4日賽前更恭請知名YouTuber阿翰作為「富邦悍將唯一指定姐妹－廖麗芳」，到場為悍將加持開球。

「恭請九天玄女駕到！800英呎！500英呎！降落！降落！100英呎！和興街66號收到！」擁有超過77萬粉絲訂閱的台灣知名YouTuber阿翰，以模仿你我生活周遭常見的人事物爆紅，近期更以「算命阿姨 九天玄女之天女散花」影片引領流行話題。

悍將球團表示，特別恭請「阿翰po影片」中最新火紅角色「九天玄女唯一指定姐妹－廖麗芳」在6月4日來到新莊棒球場，正牌的廖麗芳算命阿姨為悍將加持，廖阿姨也將獻出開球處女秀，歡迎家人們一同降落悍將同樂會。

不只有賽前活動，6月4日賽後更要把新莊棒球場打造成露天電影院，富邦悍將與富邦文教基金會「momo mini親子電影院」攜手，一起享受露天電影時光，播放片單包括導演尼古拉．德浮（Nicolas Deveaux）描繪長頸鹿列隊在超高的跳臺上一個接一個以花式跳水的「五米八的歡樂」，以及玩轉眾人對動物的想像的「奧林匹克動物員跳高篇」，另外還有茱莉亞．唐娜森繪本系列的「龍阿蠻」。

富邦悍將 棒球

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