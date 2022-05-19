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MiLB／李灝宇連7場敲安 打點、安打、OPS排前三
台灣「怪力男」李灝宇近期在費城人隊1A大放光芒，今天在雙重賽都敲出安打，個人連7場敲安，外帶1分打點，累積30分打點續居佛羅里達州立聯盟（Florida State League）第一。
李灝宇今天在雙重賽面對雙城隊1A，首戰擔任先發第3棒、二壘手，1局下首打席就敲出一壘安打帶有1分打點，總計2打數1安打，另有2次四壞保送；雙重賽第2場改擔任先發三壘手，棒次不變，3打數敲出1安，另有2次三振。
李灝宇在雙重賽總計5打數2安打，打擊率3成28排名聯盟第四，累計30分打點位居第一，39支安打排第二，整體攻擊指數（OPS）0941排第三。
19歲的李灝宇去年自平鎮高中畢業後前往美國，從新人聯盟開始適應，今年從1A出發，不僅日前連4場開轟驚豔球迷，打擊也夠穩定，開季至今最多是連2場無安打，且只出現一次，今年在1A出賽31場有25場敲出安打。
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