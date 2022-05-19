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日職／永不放棄！火腿二軍小將拼接殺「人掛在全壘打牆上」

聯合新聞網／ 綜合報導
火腿二軍球員為了接殺深遠飛球，不惜整個人掛在全壘打牆上。圖擷取自youtube
火腿二軍球員為了接殺深遠飛球，不惜整個人掛在全壘打牆上。圖擷取自youtube

球迷們觀賞球賽，除了希望支持的隊伍能夠贏球以外，更喜歡看球員在場上拿出拼勁，展現任何一顆球都不會輕言放棄的精神。近來日本職棒的一場二軍比賽，就出現了像這樣的演出。

根據日本媒體「J-Castニュース」報導，日本火腿隊2軍在14日，對上橫濱DeNA灣星隊二軍。比賽進入到九局下半，此時火腿二軍還以5比4領先對方。然而橫濱的打者高城俊人，在二出局、無人在壘的時候，咬中投手的球帶向左外野。

此時，火腿的左外野手難波侑平一口氣蹬上了全壘打欄杆，試圖追上這顆深遠飛球。無奈球最後還是在全壘打牆外落地，失望的難波侑平，整個人就這麼順勢掛在欄杆上。橫濱靠著這發陽春砲追平比數，最終在延長賽第11局，以6比7打敗了火腿二軍。

難波後來在IG上，自己轉貼了掛在柵欄上的畫面，表示自己真的很想接住這顆球。網友們則紛紛表示「看起來好像掛著的衣服」、「正在晾乾的球員」、「第一次看到球員這樣笑死」。但也有人肯定他的拼勁，表示「這就是執念」、「追球爬上去的樣子真的帥慘」、「Nice Fight」、「小心別受傷啊」。

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