中職／曹竣崵客串訪問讚兒子 曹祐齊笑回：比你好

味全龍隊「小帥」曹祐齊的生涯初登板，「大帥」曹竣崵沒有錯過，不僅現場見證，還客串賽後場邊訪問主播，當面稱讚兒子心臟大顆，曹祐齊小吐槽老爸「比你好」。

曹祐齊今日在澄清湖棒球場面對富邦悍將隊，先發3局失3分（2責失），被敲6支安打另有2次三振、2次觸身保送，敗投因林智勝的逆轉二壘打而解套，龍隊以7：4贏球。

曹竣崵與太太傅姿伶現都任教於台北城市科技大學，今天特別帶著另個兒子曹祐寧南下觀戰，曹竣崵直呼緊張，「自己當球迷不會那麼緊張，因為投手丘上是自己小孩，格外的緊張。」

曹竣崵在比賽中受訪時也對兒子初登板給予評價，認為有展現出取得好球數的能力，但如何解決打者會是未來課題，「出局數定輸贏，取得好球數後積極攻擊打者，才是投手該做的。」

龍隊最終逆轉勝，曹竣崵賽後也客串到場邊訪問曹祐齊，他表示初登板不會緊張，「不過自己投球的節奏跟二軍還是不一樣，一軍、二軍張力還是不同。」曹竣崵要他跟當初首次開車上路相比哪個緊張？結果曹祐齊回：「現在跟你在這訪問比較緊張。

2局曹祐齊在2出局後遇到滿壘危機，還好讓對手敲出滾地球下莊，曹祐齊說：「只要沒得分，就是正常去丟。」老爸稱讚他：「心臟有力耶。」曹祐齊笑說：「比你好。」互相鬥嘴，展現出父子關係親密一面。