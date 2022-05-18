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中職／林智勝打掉郭俊麟勝投 悍將還是無法連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林智勝。圖／味全龍隊提供
林智勝。圖／味全龍隊提供

郭俊麟前6局的無安打演出一度帶給富邦悍將隊希望，不料7局下先被敲安破功，龍隊更趁著悍將換投不穩，單局敲出5支安打，「大師兄」林智勝的2分打點二壘打逆轉戰局，龍隊最終以7：4贏球，悍將本季首次連勝希望依舊落空。

悍將前6局佔據上風，打線在3局上敲出4支安打，由范國宸、陳真的安打各有1分打點，加上一次暴投得分，單局拿下3分，5局滿壘時王勝偉的保送再擠回1分。

而郭俊麟也繳出生涯最佳投球表現，前6局沒有被敲安，僅在3局下因為觸身、四壞讓對手進佔得點圈，龍隊靠著林智勝高飛犧牲打破蛋。

不料7局下風雲變色，郭俊麟開局先被龍德力敲安，三振掉吳東融後退場休息，接手的江國豪先讓張政禹敲出滾地球封殺一壘跑者，但接下來卻被劉基鴻、曾陶鎔接連敲安，丟掉1分後退場。

悍將再派出李建勲接替江國豪，但還是無法止血，先被洪瑋漢敲安再失1分，龍隊追到3：4，接著林智勝一支清壘二壘打敲回2分打點，成功逆轉比數。

龍隊8局下再添2分，9局上交給本季終結者伍鐸，沒有讓昨天第9局被對手逆轉的戲碼重演，以連3K結束比賽，投出14球有11顆好球，收下個人本季第3次救援成功。

林智勝 郭俊麟 富邦悍將 味全龍

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