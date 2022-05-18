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中職／棒打李振昌！林靖凱生涯首支再見安 送獅隊2連勝
統一獅隊今晚在台南球場先從強投德寶拉手上拿下追平分，9局下林靖凱更從李振昌手中敲出生涯首支再見安打，以3：2擊敗中信兄弟隊，拿下2連勝。
獅隊打線8局下先幫江辰晏解套敗投，9局下李丞齡先趁著高宇杰高飛球漏接上壘，1出局後陳重廷敲安，接著再靠著飛球出局推進成二、三壘有人，林靖凱面對李振昌敲出右外野飛球，球打出去他就舉起手來開始跑壘，確定是一支再見安打。
獅隊今日原定由古林睿煬先發，但因身體虛弱無力，快篩後為陰性但仍比賽感冒，更換先發投手為江辰晏，代班的江辰晏投出7局失2分（1責失）的個人本季代表作，力抗德保拉好投。
德保拉前7局被敲出5支安打、失1分，8局下用球數破百後續投，結果被獅隊突破，1出局後林靖凱、陳傑憲連續安打，加上四壞保送成滿壘，郭阜林敲出的滾地球雖然被游擊手江坤宇傳二壘封殺，但來不及雙殺的結果丟掉第2分被追平。
德保拉本季前2場對統一獅隊都是先發6局失3分，今晚投了122球，將局數拉到8局，被敲7支安打失2分，自己丟掉追平分而無關勝敗，另有8次三振，四壞、觸身保送各1次，防禦率上升到1.77，將防禦率王寶座讓給獅隊羅昂（1.64）。
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