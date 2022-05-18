日職／宋家豪1局連3K 張奕被敲3安沒掉分

日本職棒兩名台灣投手今天同日登板，樂天隊宋家豪對羅德隊之戰投出連3K，個人連8場出賽無失分，歐力士隊張奕雖然單局被敲3安，但同樣也沒失分，個人連4場無失分。

樂天隊今天與羅德隊打到8局下還是0：0，宋家豪此時登板，先三振掉赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria），接著2好球後一顆149公里速球讓柿沼友哉看著被三振，面對高部瑛斗則是148公里速球同樣讓他沒揮棒被三振。

宋家豪總共用13球投完1局，3次三振沒有失分，最快球速就是149公里，拿下本季第6個中繼成功，近8場、8局無失分，防禦率也下降到0.82。

接棒宋家豪的松井裕樹同樣投出連3K，不過10局下登板的酒居知史，投出的第3球被羅德洋砲馬丁（Leonys Martin）敲出右外野再見陽春砲，讓樂天隊以0：1吞敗。

張奕則是在對火腿隊之戰登板，8局上歐力士隊以4：11落後，張奕開局被宇佐見真吾、代打的杉谷拳士兩位左打連續敲安，好在三振掉淺間大基、讓清宮幸太郎敲出左外野飛球出局，接著雖被谷内亮太但只是變成滿壘，最後三振掉萬波中正解決自己製造的危機。