影／林仲秋自爆 明星賽喝到茫轟滿貫全壘打還拿MVP

中華職棒傳奇球星全壘打王林仲秋，今天在中華職棒明星對抗賽宣告記者會中大爆料，2000年明星賽因無限暢飲贊助商提供的啤酒「喝到茫」，結果不僅拿下全壘打大賽冠軍，並以替補球員上場代打轟出滿貫砲，也獲選明星賽MVP。

今天舉行的中華職棒明星對抗賽宣告記者會，邀請退役球星林仲秋、羅敏卿、黃忠義、馮勝賢及中信兄弟二軍投手教練王建民一同造勢。並分享過去參加明星賽時的有趣回憶。生涯11次入選明星賽的林仲秋表示，其實比賽的形式差不多，有跑壘比賽也有全壘打大賽，但最大差異是以前沒有美女啦啦隊，比較安靜，而且球員賽前都只吃便當，不像現在還能享用熱騰騰的「buffet」。

林仲秋回憶說，2000年明星賽有啤酒商贊助，比賽時可以無限暢飲。2000年明星賽因為沒有擔任先發出賽，替補球員就在休息室後方喝得很「盡興」。他又是當年中職老大哥，於是學弟就輪流敬老學長。明星賽五局中場時，全壘打賽登場，林仲秋已經喝的微醺到臉通紅，就拎著球棒上場，結果在決賽只靠1轟擊退洋將，奪得全壘打王。

全壘打大賽結束後，回到休息區又舉杯互乾，結果在第7局滿壘兩人出局下，教練請林仲秋上場代打。他還反問教練：「我都喝醉了，臉紅紅的還能打嗎？」，結果意外轟出滿貫全壘打，拿下MVP。