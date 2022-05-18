影／中職明星對抗賽 7月30、31日台中登場

睽違兩年的中華職棒明星對抗賽，即將於7月30、31日在台中洲際棒球場登場，中華職棒會長蔡其昌宣布，今年將由國家代表隊對決中華職棒明星隊，精彩可期，也呼籲球迷觀賞中職比賽時，務必遵守防疫規定，戴好口罩，勤洗手，讓台灣與世界接軌，回到正常生活。

本土確診數雖然連續數日破六萬例，不過在疫苗覆蓋率增加及中重症案例偏低的情形下，中華職棒決定恢復因疫情停辦2年的明星對抗賽，也是睽違6年後，再度回到台中洲際球場舉行。除了全壘打賽之外，今年明星賽對抗將由統一獅總教練林岳平領軍的國家隊對抗由中信兄弟隊教頭林威助帶領的中職明星隊。

聯盟會長蔡其昌表示，去年受疫情影響，我們的國家隊無緣參加奧運資格賽，明年還有世界棒球經典賽，所以某種程度也是透過明星賽備戰明年經典賽。因此，請林岳平擔任國家隊總教練，由林總挑出國家隊的選手，並透過票選方式組成中職明星隊，上演國家隊對抗職棒明星隊戲碼。

蔡其昌強調，因為國內疫苗接種率提高，加上中重症案例偏低，國家防疫政策不再「清零」，並在恢復正常生活的情形下，今年將如期舉辦明星對抗賽，但也呼籲球迷觀賞中職比賽時，大家要做好相關防疫措施。