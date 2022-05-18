快訊

基隆2歲男童死後3日 父今還原實際真相：都在等救治

人為故意墜機？華爾街日報MU5735空難說了什麼

今增8.5萬例還沒到頂端 羅一鈞：未來一周達高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中職明星對抗賽 7月30、31日台中登場

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
睽違兩年的中華職棒明星對抗賽，即將於7月30、31日在台中洲際棒球場登場，中華職棒會長蔡其昌（後排中）、中信兄弟二軍投手教練王建民（後排右）、中職退役球星及五隊啦啦隊為中職明星賽造勢。記者侯永全／攝影
睽違兩年的中華職棒明星對抗賽，即將於7月30、31日在台中洲際棒球場登場，中華職棒會長蔡其昌（後排中）、中信兄弟二軍投手教練王建民（後排右）、中職退役球星及五隊啦啦隊為中職明星賽造勢。記者侯永全／攝影

睽違兩年的中華職棒明星對抗賽，即將於7月30、31日在台中洲際棒球場登場，中華職棒會長蔡其昌宣布，今年將由國家代表隊對決中華職棒明星隊，精彩可期，也呼籲球迷觀賞中職比賽時，務必遵守防疫規定，戴好口罩，勤洗手，讓台灣與世界接軌，回到正常生活。

本土確診數雖然連續數日破六萬例，不過在疫苗覆蓋率增加及中重症案例偏低的情形下，中華職棒決定恢復因疫情停辦2年的明星對抗賽，也是睽違6年後，再度回到台中洲際球場舉行。除了全壘打賽之外，今年明星賽對抗將由統一獅總教練林岳平領軍的國家隊對抗由中信兄弟隊教頭林威助帶領的中職明星隊。

聯盟會長蔡其昌表示，去年受疫情影響，我們的國家隊無緣參加奧運資格賽，明年還有世界棒球經典賽，所以某種程度也是透過明星賽備戰明年經典賽。因此，請林岳平擔任國家隊總教練，由林總挑出國家隊的選手，並透過票選方式組成中職明星隊，上演國家隊對抗職棒明星隊戲碼。

蔡其昌強調，因為國內疫苗接種率提高，加上中重症案例偏低，國家防疫政策不再「清零」，並在恢復正常生活的情形下，今年將如期舉辦明星對抗賽，但也呼籲球迷觀賞中職比賽時，大家要做好相關防疫措施。

出席造勢記者會的中信兄弟二軍投手教練王建民，被問及誰是心目中的明星球員時他說，每個球員都很認真，只要是球迷心目中的偶像，也是大家的偶像。並表示多很優秀的職棒選手，讓他不知道如何選出心目中的明星球員，隱晦地回答，引起現場一片笑聲。

中信兄弟二軍投手教練王建民出席中華職棒明星對抗賽造勢記者會。記者侯永全／攝影
中信兄弟二軍投手教練王建民出席中華職棒明星對抗賽造勢記者會。記者侯永全／攝影
中華職棒會長蔡其昌宣布，中華職棒明星對抗賽今年將由國家代表隊對決中華職棒明星隊，精彩可期。記者侯永全／攝影
中華職棒會長蔡其昌宣布，中華職棒明星對抗賽今年將由國家代表隊對決中華職棒明星隊，精彩可期。記者侯永全／攝影

明星賽 中職 中華職棒

延伸閱讀

中職／團結克服疫情 蔡其昌舉富邦悍將9局逆轉為例

中職／江坤宇、林靖凱組國家隊二游 蔡其昌也敲碗

中職／國家隊vs.明星隊 明星賽餅總尬助總

中職／林岳平自主隔離後確診 獅隊兵符暫交高志綱

相關新聞

中職／雙冠王林立等3人快篩陽性 五隊一軍全「中招」

中華職棒疫情延燒，五隊一軍球員全「中招」，樂天桃猿球團今天公布，野手陳俊秀、林承飛與林立三人快篩結果呈現陽性，已安排後續...

中職／江坤宇、林靖凱組國家隊二游 蔡其昌也敲碗

今年中華職棒明星賽將在7月30、31日於台中洲際棒球場開打，採國家隊對抗明星隊形式，會長蔡其昌點出，國家隊可能是明年經典...

中職／明星賽趣事 林仲秋喝茫照奪全壘打王、還轟滿貫砲

中華職棒明星賽今年將在7月30、31日於台中洲際球場開打，今天記者會邀請4位傳奇球星林仲秋、羅敏卿、黃忠義和馮勝賢，以及...

中職／吳哲源承接招牌伸卡 王建民：是選手厲害

中信兄弟隊吳哲源日前在一軍秀出「建仔直傳」伸卡球，壓制統一獅隊6.2局僅失2分，讓對手直誇「難打」，二軍投手教練王建民笑...

中職／明星賽票選開跑 黃忠義盼再現波浪舞

中華職棒明星對抗賽票選今天起跑，宣告記者會上退役球星黃忠義呼籲球迷多多參與，讓台中洲際棒球場出現滿場盛況，期待2003年...

中職／國家隊vs.明星隊 明星賽餅總尬助總

暌違2年，中華職棒明星賽將於7月30、31日在台中洲際棒球場開打，組隊方式改採國家隊對決明星隊方式，讓去年因疫情缺席的中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。