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棒球／陽岱鋼演滑接美技 鄭浩均同場先發2局失4分

中央社／ 台北18日電
陽岱鋼上演滑接美技。 截圖自影片
陽岱鋼上演滑接美技。 截圖自影片

效力美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊的台灣好手陽岱鋼，今天4打數沒有敲出安打，不過選到1次保送，送回追平分，守備上也有一次滑接美技；同場陽岱鋼的隊友鄭浩均則是先發投2局，失4分含3責失。

湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds）今天對上蘇城探險家隊（Sioux City Explorers）的賽事，陽岱鋼先發打第2棒、擔任中外野手，1局上擊出右外野飛球出局，3局上擊出投手方向滾地球出局，6局上遭到三振；7局上在滿壘時選到保送，擠回追平分；9局上擊出二壘滾地球出局。

總計陽岱鋼4打數沒有敲出安打，中斷連3場有安打成績，不過選到1次保送，帶有1分打點，目前累積4分打點，打擊率2成35。

同樣來自台灣的鄭浩均今年遭到道奇隊釋出之後轉戰美國獨立聯盟，今天擔任湖國碼頭犬隊的先發投手，他的登錄名為綽號「鄭美美」（Mei MeiCheng），這是他加盟以來首度出賽。鄭浩均在2局下遇到亂流，總計投2局，被敲5支安打，投1次保送、2次三振，失4分含3責失，最終無關勝敗，目前防禦率13.50。

此戰湖國碼頭犬隊本來處於4分落後，不過3局上反攻2分，7局上再展開反攻得2分，包含陽岱鋼送回的追平分；第9局雙方各攻下1分，打進延長賽，直到11局上湖國碼頭犬隊攻下1分，最終就以6比5拿下勝利。

陽岱鋼 道奇

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