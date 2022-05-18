中職／吳哲源承接招牌伸卡 王建民：是選手厲害

中信兄弟隊吳哲源日前在一軍秀出「建仔直傳」伸卡球，壓制統一獅隊6.2局僅失2分，讓對手直誇「難打」，二軍投手教練王建民笑說：「那是選手厲害。」

吳哲源是在2016年選秀第10輪被選進，加入兄弟後前5年都定位中繼，去年在一軍沒機會出賽，但在二軍轉型先發投得不錯，今年以先發之姿回到一軍，上周更以97球投6.2局失2分的好投，從獅隊手中拿下生涯首場先發勝。

中信兄弟隊投手吳哲源。圖／中信兄弟隊提供

獅隊胡金龍賽後虧讚吳哲源伸卡球難打，「有王董在，沒煩惱。」王建民今天謙虛回應，「是選手厲害。只要能讓打者打不好，就是好的球路。」

王建民也透露，吳哲源是從去年年初就開始練習伸卡球，「他是控球好、穩定的投手，能夠用很少球數達到一定局數，所以去年讓他在先發位置投了4、5場，表現滿穩定的，所以就朝這方向走。」