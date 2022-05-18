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中職／明星賽趣事 林仲秋喝茫照奪全壘打王、還轟滿貫砲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
睽違兩年，2022中華職棒明星對抗賽將於7月30、31日在台中洲際棒球場開打，中華職棒大聯盟18日舉行明星賽宣告記者會，會長蔡其昌（後中）邀請退役球星林仲秋（後右2）、羅敏卿（後左3）、黃忠義（後左2）、馮勝賢（後左）與中信兄弟二軍投手教練王建民（後右）同台造勢，邀請球迷熱情參與。 中央社
睽違兩年，2022中華職棒明星對抗賽將於7月30、31日在台中洲際棒球場開打，中華職棒大聯盟18日舉行明星賽宣告記者會，會長蔡其昌（後中）邀請退役球星林仲秋（後右2）、羅敏卿（後左3）、黃忠義（後左2）、馮勝賢（後左）與中信兄弟二軍投手教練王建民（後右）同台造勢，邀請球迷熱情參與。 中央社

中華職棒明星賽今年將在7月30、31日於台中洲際球場開打，今天記者會邀請4位傳奇球星林仲秋、羅敏卿、黃忠義和馮勝賢，以及中信兄弟二軍投手教練王建民與會，談到明星賽經驗，「秋哥」林仲秋透露2000年那支代打滿貫砲其實已經「茫」了。

林仲秋在1991年到2001年入選明星賽，其中1993、2000年獲選明星賽MVP，1997、2000年贏得明星賽全壘打王，談到2000年的風光，他其實早已喝茫。

「那一年明星賽有廠商贊助啤酒。」林仲秋說：「因為自己不是先發，在休息室很多人來敬酒。」喝到5局中場，他要上場爭取全壘打王，結果擊敗對手奪冠，「茫茫的還可以打到球，真的很奇怪。」

後來到7局滿壘，總教練要找林仲秋上去代打，他說：「我已經喝到臉紅紅，結果上去敲出滿貫砲，把MVP也抱回來。」林仲秋強調，不贊成球員在比賽中喝酒，那年是因為明星賽比較放鬆，又是廠商贊助。

林仲秋當年是擊敗陳連宏拿下全壘打大賽冠軍，而敲出的滿貫砲是中職明星賽史上第一支，生涯明星賽3轟也是中職紀錄。

林仲秋表示，明星賽還是要展現球技給球迷看，現在的明星賽多了啦啦隊呈現新風貌，而他自己當時將全壘打王、MVP獎金捐做公益，也希望看到今年有球員做善事。

明星賽 中職

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