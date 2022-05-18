中職／團結克服疫情 蔡其昌舉富邦悍將9局逆轉為例

中華職棒明星賽暌違2年再現，7月30、31日將在台中洲際球場舉辦，會長蔡其昌有信心屆時疫情能夠趨緩，他也舉近期戰績不佳的富邦悍將隊為例，「昨天9局也逆轉，只要我們團結有信心，台灣一定可以克服疫情。」

悍將隊昨天雖由陳真2分砲先馳得點，但後續讓味全龍隊追平，所幸9局掌握攻勢，單局攻下5分，陳真敲出勝利打點安打，終止6連敗，也拿下開季27場的第5勝。

蔡其昌今天在明星賽宣告記者會上指出，近期防疫政策走向恢復正常生活，疫苗施打率也增加，看好台灣能夠克服疫情，並以悍將隊為例，「哪怕富邦大家這麼不看好，昨天9局也逆轉，只要我們團結有信心，一定可以克服。」

中職近期疫情不斷，五隊一、二軍都有球員、教練確診，蔡其昌表示，目前二軍延賽問題不大，只要兩隊談定，賽程都好排，「以球團角度來說，一軍一定優先正常比賽，一軍的問題也比較大，就怕又打到11、12月，就比較麻煩。」

至於7月底的明星賽，蔡其昌表示，照目前疫情專家的評估，屆時台灣疫情應該會趨緩，舉辦應不會有太大問題，「不管怎樣，大家還是要做好防疫工作，迎接新生活。」